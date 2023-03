Ce s-a întâmplat cu Ana Maria Mărgean, la America’s Got Talent. Românca nu a avut nicio șansă în finală

17:20

Pare ireal, însă există o localitate în Italia în care pot fi cumpărate locuințe la prețul de doar un euro. Și nu, nu este o eroare. Iată în ce regiune pot fi găsite acestea. Italia […] The post Localitatea de vis în care toate casele se vând la un euro bucata. Ce condiții trebuie să îndeplinești appeared first on Cancan.