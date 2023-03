Polițistul din Salonta care a răpit și bătut un proxenet a fost condamnat la închisoare. Bărbatul va ajunge în spatele gratiilor

17:50

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ interesant, dar care te va pune în dificultate. Tot ce trebuie să faci este să-ți dai seama ce oră indică ultimul ceas, luând în calcul […] The post TEST IQ pentru genii | Ce oră trebuie să arate ultimul ceas, dacă primele 4 indică 2:31, 3:13, 3:55 și 4:37? appeared first on Cancan.