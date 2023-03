Claudiu Tudor, despre situația financiară de la Petrolul: „Suntem într-o perioadă grea, dar sper să construim o echipă bună”

11:00

Sârbul Novak Djokovic trece printr-una dintre cele mai faste perioade ale carierei. Lider mondial absolut în istoria tenisului, Djokovic a mai enunțat un obiectiv major în carieră. Novak Djokovic nu are o medalie de aur la Jocurile Olimpice, spre deosebire de marii săi rivali. Nadal are două medalii de aur, la simplu și dublu, în timp ce Roger Federer are un argint la simplu și un aur la dublu. ...