Ioana Popescu vrea să divorțeze

15:50

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! ”Nu am mai putut să merg și nu știam. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână. Iar apoi s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă. Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin...