Prima variantă de antrenor pentru FCSB » La cine poate apela Becali după demisia lui Strizu

Gaming Marathon Road To Glory, primul mare eveniment de gaming din 2023, este dedicat, ca în fiecare lună martie, femeilor care activează în gaming și încurajării altor fete de a lucra în această industrie. Streamerii și comunitățile lor de sute de mii de gameri le vor încuraja pe fete să creeze jocuri video sau să urmeze o carieră în esports sau streaming. Gaming Marathon este connected by Vodafone și are loc duminică, 5 martie, începând cu ora 10 pe www. ...