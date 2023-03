Ucraina rezistă ofensivei ruse pe fondul „luptelor intense” din Bahmut

15:00

Statele Unite au început să se consulte cu aliații cei mai apropiați, între care Germania, privind posibilitatea de a impuse sancțiuni Chinei dacă aceasta decide totuși să livreze arme Rusiei pentru războiul din Ucraina.Planul american este într-un stadiu incipient, relatează Reuters citând surse anonime apropiate administrației americane. Statele Unite încearcă să obțină sprijin pentru acest plan mai ales din partea celor mai dezvoltate șapte democrații din lume (grupul G7), în eventualitatea că ar trebui coordonate astfel de sancțiuni.Reuters precizează că nu era clar ce sancțiuni are în vedere Washington-ul.Casa Albă și Ministerul american de Finanțe (Departamentul Trezoreriei), agenție care joacă un rol cheie în mecanismul de impunere a sancțiunilor, au refuzat să comenteze.Washingtonul și aliații săi au acuzat în ultimele săptămâni China că ar intenționa să furnizeze arme Rusiei, ceea ce Beijing-ul neagă.Pentru moment, precizează Reuters, consilierii președintelui american Joe Biden nu au furnizat dovezi, cel puțin în spațiul public.Cu toate acestea, în ultimele săptămâni Statele Unite și-au intensificat avertismentele la adresa Chinei, inclusiv în cadrul întâlnirii dintre secretarul de stat american Antony Blinken și diplomatul chinez de top Wang Yi, în marginea Conferinței Internaționale de securitate de la München.Un oficial dintr-o țară cu care Washingtonul a discutat posibile sancțiuni a spus că informațiile prezentate până acum sunt încă neconcludente, deși o oficialitatea americană, citată tot de Reuters, susține că aliații primesc toate informațiile de care dispune administrația Biden.Pentru moment, nu există un consens larg între aliați privind eventuala sancționare a Chinei, au mai spus sursele oficiale consultate de Reuters dar este de așteptat ca subiectul să fie discutat vineri la Washington de președintele Jos Biden cu cancelarul german Olaf Scholz.Vorbind joi în Parlamentul de la Berlin, înainte de vizita în America, cancelarul german Olaf Scholz a apelat la China să nu sprijine militar Rusia în războiul din Ucraina, îndemnând totodată Beijing-ului să exercite presiuni asupra Moscovei, să-și retragă forțele.Scholz s-a declarat totodată dezamăgit de faptul că Beijing-ul s-a abținut să condamne deschis invazia rusă din Ucraina, referire la cel mai recent vot de la Națiunile Unite.Mult scepticism la BruxellesSăptămâna viitoare, la Washington este așteptată și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen iar rolul Chinei în războiul din Ucraina va fi pe agenda discuțiilor cu președintele Biden, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.Joi, relatează și Politico, înalți diplomați cu sediul la Bruxelles din Ucraina, Statele Unite, Canada, Polonia, statele baltice, Japonia și Coreea de Sud s-au reunit, la inițiativa Varșoviei. Un purtător de cuvânt al reprezentanței permanente a Poloniei la Uniunea Europeană a spus numai că s-a discutat despre sprijinul pentru Ucraina.Un înalt diplomat, vorbind sub condiția anonimatului, a spus însă că cel puțin un participant la întâlnire a avertizat că UE nu ar trebui să acționeze împotriva Chinei, fără dovezi concludente că Beijingul livrează arme Rusiei. „Dacă aceste dovezi apar, evident, China ar trece de limita acceptabilă”, a adăugat diplomatul.Un alt oficial european, care nu a fost la reuniunea de joi, a spus că Statele Unite nu au prezentat până acum dovezi că China intenționează să furnizeze arme.„Se vorbește mult acolo... că China ar putea începe să ia în considerare să livreze muniție pentru arme letale. Nu am văzut vreo dovadă concretă în acest sens”, a spus oficialul. „Până și mesajele aliaților noștri americani sunt ușor contradictorii, președintele Biden a fost până acum mult mai blând în declarații decât unii consilieri”, a mai comentat diplomatul pentru Politico.Ce impact ar avea sprijinul ChineiÎn paralel, Statele Unite au început și o campanie diplomatică. Au obținut de exemplu ca în declarația grupului G7 marcând un an de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, să fie inclus și un avertisment adresat „țărilor terțe”, că le-ar putea „costa scump” dacă livrează arme Rusiei.Desigur, China nu era menționată cu nume în această declarație.„Am încercat să semnalăm foarte clar (...) preocupările noastre”, a declarat Daniel Kritenbrink, șeful diplomației americane în Asia de Est, săptămâna aceasta. „Am vorbit despre implicațiile și consecințele [unui eventual sprijin militar pentru Rusia]. Știm că mulți dintre partenerii noștri împărtășesc aceste preocupări.”Războiul din Ucraina s-a transformat într-un război de uzură și desigur, în condițiile în care Rusia rămâne fără muniții, Ucraina și aliații săi se tem că livrări de arme și muniții din China ar putea înclina balanța în avantajul Rusiei.Cu câteva săptămâni înainte de lansarea invaziei ruse în Ucraina, președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping au declarat că între țările lor există un parteneriat „fără limite”. De atunci, China și-a sporit comerțul cu Rusia: a cumpărat masiv energie ieftină, furnizând în schimb produse cu dublă utilizare, civilă și militară, cum ar fi micro-cipuri.Ca urmare, unele companii private chineze se confruntă deja cu sancțiuni și un control suplimentar pe fondul acuzațiilor americane că livrează Rusiei tehnologie militară.Producătorul chinez de sateliți Spacety a fost sancționat de Washington în februarie pentru că a furnizat grupului rus de mercenari Wagner imagini prin satelit din Ucraina. Grupul Wagner joacă un rol central în războiul dus de Rusia în Ucraina.Atât armata rusă cât și cea ucraineană folosesc și drone civile chineze, produse în mare parte de firma DJI Technology, cel mai mare producător din lume, pentru supraveghere militară și pentru dirijarea atacurilor.Compania a spus că dronele sale nu sunt vândute pentru uz militar și că încearcă să limiteze vânzarea lor în zonele de război.Vineri dimineață, secretarul de stat american Antony Blinken declara într-un interviu televizat că pentru moment, nu „anticipează” că Beijing-ul ar putea începe să livreze masiv arme Rusiei. Tot Blinken declarase însă mai devreme că firme chinezești sprijină Rusia cu „produce neletale” și s-ar pregăti să livreze și „produse letale”.China respinge categoric toate aceste alegați. Ministerul chinez de externe a acuzat deja Statele Unite că răspândesc „informații calomnioase” și a readus în discuție livrările americane de armament către Taiwan.Recent, China a venit cu un plan în 12 puncte pentru încetarea războiului, primit însă cu mult scepticism de Ucraina și de țările occidentale.