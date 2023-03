Zilele de Bobotează şi Sfântul Ion vor fi libere. Legea, promulgată de Klaus Iohannis

13:00

Dulciurile columbiene sunt foarte diverse și seamănă cu deserturile copilăriei. Preparate precum arroz con leche, adică orez cu lapte, este clasicul dulce cu care am crescut cu toții. Dar Columbia are și alte dulciuri extrem de interesante și delicioase, despre care vom vorbi mai jos. În plus, pentru fiecare dintre ele ți-am pregătit rețeta pas […]