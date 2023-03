Cele 7 cuvinte și expresii pe care nu ar trebui să le cauți niciodată pe Google! Mulți români fac greșeala asta

14:00

Povestea impresionantă a unui bărbat care se afla în STB într-o dimineață și vorbea la telefon a devenit virală p rețelele de socializare. Iată ce a făcut pasagerul din 226, după ce și-a contactat telefonic […] The post De-a râsu’ plânsu’, în STB! Ce a făcut un bărbat în 226, după ce şi-a sunat tatăl: „Ai dus-o mişto, erai fericit” appeared first on Cancan.