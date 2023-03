Expoziţia de artă contemporană  „Snapshots from the Pink Planet” a artistului Vladimir Păun–Vrapciu; curator: Petru Lucaci

08:10

Institutul Cultural Român de la Londra organizează expoziția de fotografie in memoriam Ion Caramitru, semnată de Florin Ghioca, intitulată „Caramitru – Beyond the Stage“, în perioada de 9-23 martie 2023. Vernisajul va avea loc la sediul reprezentanței joi, 9 martie, ora 19:00, în ziua în care actorul Ion Caramitru ar fi împlinit 81 de ani.