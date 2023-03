Motivul pentru care Inoke, fiica lui Cabral, nu îi mai acceptă banii: A fost așa o chestie foarte ciudată”

19:50

Matteo este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de pe scena muzicală din România. De-a lungul timpului, cântărețul a colaborat cu soliști celebri de la noi, iar după ce și-a oficializat relația cu Delia Matache, […] The post Vedeta din România cu cele mai multe prenume | Are 6 trecute în certificatul de naștere! appeared first on Cancan.