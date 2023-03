Reînviat după 10 ani, unul dintre canalele TVR are o audiență de 1.000 de telespectatori pe zi

20:00

Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupaţia rușilor de un an, nu mai produce electricitate şi acum este doar bază militară pentru trupele ruse, afirmă Dmitro Orlov, primarul oraşului Enerhodar, potrivit publicației franceze Le Monde, preluată de news.ro. „În acest an de ocupaţie, (Rusia) a transformat cea mai mare centrală nucleară a Europei în […]