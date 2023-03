Claudia Bobocea, în lacrimi după argintul cucerit în proba de 1.500 de metri de la Europenele de sală. Gabriel Bitan, bronz la lungime

14:40

Andreea Marin are o relație foarte bună cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr. Tânăra are 15 ani acum, e la un liceu privat din București și are mari planuri de viitor. Invitată la „Teo Show”, vedeta a făcut dezvăluiri despre fata ei. Cu zâmbetul pe buze și plină de energie, Andreea […]