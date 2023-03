Marius Tucă Show începe luni, 6 martie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

19:10

Zilele acestea, oamenii legii au scos la iveală un caz de omor extrem de grav din Pitești. Un tânăr de 16 ani și-a înjunghiat tatăl de zeci de ori, apoi l-a lăsat, timp de două […] The post Caz cutremurător în Pitești! Ireal ce a făcut un adolescent de 16 ani, după ce și-a înjunghiat tatăl de 78 de ani appeared first on Cancan.