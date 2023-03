Noua stea a gimnasticii românești, Sabrina Voinea! Și Nadia Comăneci a lăudat-o

19:40

Zilele acestea, un bărbat din Capitală a mers la un local din Centru Vechi, alături de prietenii săi. Clienții au decis să comande totul pe un singur bon și, la final, să împartă suma în […] The post Ce a găsit un bucureștean pe nota de plată în Centrul Vechi. A crezut că nu vede bine când a primit bonul appeared first on Cancan.