Sprijin financiar de 5850 de lei pentru o categorie de români! Pentru ce pot fi utilizați banii și ce criterii trebuie să fie îndeplinite

11:10

Bianca Drăgușanu știe ce vrea, iar viața are grijă ca dorințele ei să se materializeze în cel mai frumos mod posibil. Așa s-a întâmplat și de ziua ei de naștere. Pe rețelele de socializarea, iubita […] The post Bianca Drăgușanu, surprinsă la miezul nopții de Gabi Bădălău. Ce cadou i-a făcut afaceristul iubitei, de ziua ei de naștere appeared first on Cancan.