Alin Chirilă de la „Survivor” România, drama cumplită prin care a trecut: „Avea 30% șanse să supraviețuiască”

16:30

Elena Băsescu s-a retras din lumina reflectoarelor o lungă perioadă de timp și s-a dedicat celor trei copii ai săi. Mezina fostului președinte al României a renunțat chiar și la cariera politică și a decis […] The post Poze în premieră cu Elena Băsescu în postura de jurnalist. Cum a fost surprinsă mezina fostului președinte al României appeared first on Cancan.