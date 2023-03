Ce a pățit un turist britanic, după ce a mers cu trenul de la Timișoara la Cluj: „Din păcate…”

20:40

Polițiștii din România au început să încaseze salarii mai mari de la jumătatea lunii februarie. Acest lucru s-a întâmplat, după ce a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern, privind actualizarea salariului de grad. Salariile polițiștilor […] The post Ce salarii au polițiștii din România în 2023. Remunerațiile s-au modificat începând cu 15 februarie appeared first on Cancan.