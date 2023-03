O nouă lege în defavoarea românilor! Crește vârsta de pensionare. Ce le așteaptă pe femei

13:10

Între Isabela și Daniel Onoriu nu mai există nicio cale de împăcare. După o relație de 6 ani, cei doi au decis să divorțeze, însă povestea lor s-a terminat cu scandal. Fostul pilot a făcut […] The post Isabela Onoriu, detalii despre relația cu fostul pilot! Ce decizie a luat șatena appeared first on Cancan.