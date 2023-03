Ce a descoperit un bucureştean când s-a urcat în STB, pe linia 117! Nu i-a venit să creadă

18:50

Claudia Pătrășcanu trece prin momente delicate. Nicolas, fiul cel mic al acesteia, va ajunge în curând pe masa de operație. Artista are mari emoții pentru intervenția ce va urma, însă încearcă să se îmbărbăteze cu […] The post Momente grele pentru Claudia Pătrășcanu! Fiul cel mic al artistei va ajunge pe masa de operație. Cu ce probleme se confruntă acesta appeared first on Cancan.