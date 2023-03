Leo Strizu, devastator: „Ce vrea să facă MM Stoica la FCSB făcea și Fane Spoitoru prin pușcărie!” » Totul despre umilințele trăite la echipă

11:30

La 26 de ani, Malcom Edjouma traversează cel mai bun moment al carierei. Marchează aproape meci de meci pentru FCSB și e convins că echipa sa poate câștiga titlul în acest an.- Malcom, ce ai schimbat, de unde forma excelentă prin care treci? - N-am schimbat nimic la mine. Nimic! Sunt cea mai bună versiune a mea în acest moment. Am 26 de ani, e momentul să arăt care este valoarea mea. Asta e! Trebuie să fiu focusat mereu pe ce am de făcut, să-mi păstrez încrederea în mine. ...