Cele mai norocoase zodii în luna MARTIE 2023

11:10

Rocsana Marcu s-a mutat în urmă cu aproape doi ani în Anglia, unde are afaceri de succes. Fosta prezentatoare TV are un nou business, o firmă de recrutare. Pe lângă jobul de agent imobiliar, Rocsana Marcu se mai mândrește cu o afacere de succes. Fosta prezentatoare are o firmă de recrutare și are contracte semnate […]