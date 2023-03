Ultrasul PSV care l-a lovit cu pumnul pe portarul Sevillei a fost condamnat la închisoare!

16:30

Reims este neînvinsă de 18 etape, dintre care 16 de când a fost preluată de William Still, antrenor fără licență PRO, din cauza căruia clubul trebuie să plătească amendă.Reims e revelația acestui sezon din Ligue 1. Echipa pregătită de Willam Still a urcat din zona retrogradării, unde se găsea la mijlocul lui octombrie, la 6 puncte de locul de Conference League. Are în prezent cea mai lungă serie fără înfrângere din campionatul Franței, 18 partide. ...