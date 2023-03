S-a aflat! Câți bani a primit Crina Abrudan pentru 4 săptămâni la Survivor România

20:10

Se cunoaște, deja, faptul că în stațiunea Mamaia sunt oferite spre vânzare locuințe de lux, mai cu seamă apartamente care au fost construite în ultimii ani. De data aceasta este vorba despre un penthouse cu […] The post Prețul ireal la care se vinde un penthouse de 558 de metri pătrați în stațiunea Mamaia, în 2023. Are 3 camere și vedere panoramică appeared first on Cancan.