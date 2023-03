La vremuri noi, tot el » Cine e în acest moment favorit să o preia pe FC Argeș + două mari atuuri

14:30

Ionuț Radu (25 de ani), portarul român împrumutat de Inter la Auxerre până la finele stagiunii, a explicat într-un interviu din Gazzetta dello Sport motivul pentru care a ales să lase Serie A și să-și încerce norocul în Ligue 1.„Experiența la Cremona a fost prea scurtă. Carnesecchi are viitor și îi doresc noroc, nu pot să am nimic cu el, dar eu am nevoie să joc. La 25 de ani, trebuie să înțeleg unde pot să ajung”, le-a spus Radu italienilor. ...