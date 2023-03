Ce este „Schema Ț” din supermarketuri | Care alimente sunt plasate pe primele rânduri de pe rafturi, de fapt

07:40

După ce au câștigat jocul pentru comunicare, Războinicii au reușit să ia legătura cu cele mai importante persoane din viețile lor. Totuși, unul dintre concurenți a luat decizia de a-i închide partenerei sale telefonul în […] The post Gest bizar la Survivor! Şi-a sunat soţia, dar i-a închis telefonul în nas când a aflat ce făcea: „Mi-a spus că nu poate vorbi” appeared first on Cancan.