Claudia Pătrășcanu, mesaj acid de ziua bărbaților! Ce spune artista după relația cu Gabi Bădălu

07:50

Dragi cititori, CANCAN.RO vă oferă posibilitatea de a începe dimineața cu zâmbetul pe buze. De această dată v-am pregătit un banc în care personajul principal este un doctor ce are o aventură cu o asistentă […] The post BANCUL ZILEI | Doctorul avea o aventură cu asistenta, care a rămas însărcinată appeared first on Cancan.