Irina Fodor, la un pas de a fi răpită la ”America Express”: ”Ne-au ținut acolo, au chemat federalii”

20:20

Concurenții de la „America Express” au intrat în ultima etapă a competiției. Cele cinci echipe ce au mai rămas în concurs au avut de trecut probe grele în ultima țară de pe traseu, Guatemala. Aceștia […] The post Puya, la un pas să fie jefuit la America Express! Pe ce au pus ochii hoții: „Mi-a dat o palmă și…” appeared first on Cancan.