Bancul de weekend | Cele 5 secrete pentru o relație reușită

21:00

Steliana Sima este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România. Chiar dacă aparițiile ei sunt întotdeauna impecabile și își afișează mereu zâmbetul pe buze în fața publicului, artista ascunde mari suferințe […] The post Momentele grele prin care a trecut Steliana Sima! Artista a vorbit despre regretele pe care le are la cei 58 de ani appeared first on Cancan.