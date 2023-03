ASF spune că reacția românilor la mărirea prețului RCA este „o emoție” și a pus pe Facebook anunțul că a găsit prețuri RCA la jumătate!

18:10

Culoarea covorului de la premiile Oscar a variat de-a lungul anilor, însă din 1961 și până acum, a fost mereu o nuanță de roșu. În acest an însă, vedetele care vor participa la ceremonia de la Hollywood vor defila pe un covor de culoarea șampaniei, relatează The Associated Press. Covorul a fost desfășurat miercuri, 8 […]