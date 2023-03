Cum vrea Gică Hagi s-o subordoneze pe Rapid în derby-ul etapei: „Avem convingerea asta” + de ce meciul are o miză imensă pentru „marinari”

17:30

Tututor ne place ideea de a petrece timp în aer liber. Sau cel puțin atunci când vremea ne ajută. Și poate că nu mereu vrem să ieșim în natură, poate ne-ar conveni mai mult dacă am fi mai aproape de casă, poate chiar în foișorul din curtea casei. Dacă am avea unul. Și până la urmă, de ce să nu avem?Foișoarele din lemn sunt o modalitatea perfectă de a petrece timpul în aer liber pe perioada primăverii și a verii. ...