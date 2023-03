China: Xi obține al treilea mandat de președinte și devine cel mai puternic lider de la Mao

23:00

Refugiații ucraineni din Polonia vor trebui să-și acopere jumătate din costurile de cazare începând cu luna martie, planuri despre care Comisia Europeană spune că nu a fost informată, relatează publicația online Euractiv.pl.De la 1 martie, refugiații ucraineni care stau în Polonia mai mult de 4 luni (120 de zile) și locuiesc în cămine puse la dispoziție de stat trebuie să-și acopere jumătate din costurile de cazare dar nu mai mult de 40 de zloți (8,50 EUR) pe zi.Sunt exceptate grupurile vulnerabile, inclusiv copiii, pensionarii, femeile însărcinate, părinții singuri, părinții cu copii sub 12 ani și persoanele aflate într-o situație financiară deosebit de dificilă.Din mai, refugiații vor trebui să acopere 75% din costurile de cazare, dacă stau în Polonia mai mult de 6 luni (180 de zile). Și în acest caz, contribuția este plafonată însă la maxim 60 de zloți (12,73 EUR) pe zi.Polonia a primit aproximativ 500.000 de refugiați ucraineni de la începutul invaziei ruse în februarie 2022.Banii europeni nu sunt suficiențiÎn acest moment, în Polonia mai sunt circa 80 de mii de refugiați iar guvernul de la Varșovia susține că nu-i mai poate ajuta cum a făcut-o până acum, din lipsa de bani.Pe lângă cazare, refugiații mai primesc o serie de alte ajutoare de la stat: transport public gratuit, asistență medicală, și multe din beneficiile sociale de care au partea și cetățenii polonezi, cum este alocația lunară pentru creșterea copiilor de 500 de zloți (107 EUR). Acestea beneficii nu vor fi reduse.Potrivit ultimelor date OCDE, Polonia a cheltuit în 2022, aproximativ 8,36 miliarde de euro pentru refugiații ucraineni, fiind țara cu cele mai mari cheltuieli la acest capitol.Polonia a primit 123 de milioane de euro prin Fondului pentru azil, migrație și integrare (AMIF) și alte 200 de milioane de euro din fondul global „Stand Up for Ukraine”, a precizat Comisia Europeană.Ministrul polonez de Interne, Mariusz Kamiński a declarat că evident aceste ajutoare nu au acoperit „nici pe departe” cheltuielile dar demonstrează faptul că Uniunea Europeană apreciază eforturile Poloniei, când vine vorba de găzduirea refugiaților ucraineni.Pe lângă costuri, guvernul de la Varșovia a mai invocat un argument pentru reducerea ajutorului pentru refugiați, și anume că o asistență financiară pe termen nelimitat i-ar descuraja pe acești să încerce să se reîncadreze pe piața muncii.„Nimeni nu vrea (...) să priveze pe cineva de un acoperiș deasupra capului. Aceste reglementări au un caracter motivațional”, a declarat Paweł Szefernaker, ministru adjunct de interne, responsabil cu problema refugiaților, citat de Agenția de presă poloneză (PAP).Comisia Europeană nu a fost informatăComisia Europeană a declarat că nu a fost informată în avans de guvernul polonez dar cunoștea planurile acestuia.„Comisia monitorizează îndeaproape situația din Polonia și este în contact cu autoritățile poloneze pentru a se asigura că este respectată Directiva privind protecția temporară a persoanelor strămutate” a precizat pentru Euractiv.pl un purtător de cuvânt al Comisiei.Totodată a asigurat că vor exista resurse financiare suplimentare pentru statele care găzduiesc temporar refugiați din Ucraina.