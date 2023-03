Avem imaginile cu David Popovici, campionul supranumit Racheta României. Puștiul fenomen, așa cum nu l-ai mai văzut!

13:10

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele zile în România. Vremea se schimbă radical în acest weekend, iar specialiștii au emis o averizare de cod galben de ploi, ninsori și viscol. Iată care sunt zonele […] The post Se întorc ploile și ninsorile în România! ANM a emis prognoza meteo pentru acest weekend appeared first on Cancan.