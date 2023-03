Elevii din România pot pierde alocațiile! În ce condiții ar putea rămâne fără ajutor de la stat

17:00

Andreea Bănică trece prin momente dificile. Deși primăvara începuse bine pentru artistă în plan profesional, în plan personal situația nu este deloc roz. Cântăreața a început să își renoveze hotelul de la malul, iar în […] The post Andreea Banică trece prin clipe grele. Cum s-a afișat artista în mediul online: „Nu știu dacă se vede tristețea pe față mea…” appeared first on Cancan.