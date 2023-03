Producătorii „Te cunosc de undeva!”, sezon 19, i-au convins! CANCAN.RO vă prezintă, în avans, o nouă serie de concurenți

19:10

După ce Fulgy de la Clejani a comentat acuzațiile pe care i le-a adus fosta iubită, Bia Khalifa a făcut din nou declarații care l-au scos din sărite pe fiul Clejanilor. Blondina susține că Fulgy […] The post Scandalul dintre Bia Khalifa și Fulgy de la Clejani continuă! Blondina susține că fiul Clejanilor ar fi fost gelos pe Tudor Sișu appeared first on Cancan.