Rusia: Opoziția anti-Putin, sfâșiată de lupte interne și campanii de denigrare

Un proiect de lege care ar permite oficializarea parteneriatelor între persoanele de același sex a fost înaintat în Rada Supremă a Ucrainei. Autoarea proiectului, deputata Inna Sovsun, spune că o astfel de lege i-ar proteja, inclusiv, pe militari LBGT care își riscă viața în războiul din Ucraina, dar nu se bucură de aceleași drepturi ca și colegii lor de arme. Sovsun povestește că a lucrat la respectiva inițiativă legislativă din vara anului trecut, iar înaintarea în Parlament a coincis cu lansarea unei platforme guvernamentale care oferă posibilitatea cuplurilor de a depune o cerere online pentru înregistrarea căsătoriei. Întrucât platforma nu cere expres ca unul din solicitanți să fie de gen masculin și celălalt - de gen feminin, 19 cupluri de același sex au depus documentele, într-un act simbolic de revendicare a drepturilor lor. „Ucraina are, de fapt, obligația de a adopta o legislație privind parteneriatul civil al cuplurilor de același sex de câțiva ani. Asta face parte din strategia noastră privind drepturile omului, care a fost adoptată de guvern. Sunt oameni care nu își pot declara oficial relațiile, pentru că sunt în cuplu cu persoane de același sex și asta, desigur, are drept consecință multiple ramificații juridice”, a spus Europei Libere deputata. „Vrem să îi apărăm pe cei care ne apără” Problemele de ordin juridic s-au făcut resimțite și mai mult odată cu invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Din cauza că militarii LGBT+ nu își pot oficializa relațiile, nu pot beneficia de o serie de drepturi civile de care se bucură cuplurile heterosexuale. De exemplu, dacă unul dintre parteneri este rănit pe câmpul de luptă, celălalt nu poate lua decizii medicale pentru el, iar, dacă își pierde viața, partenerul nu se poate ocupa de înmormântare și nu poate moșteni bunurile dobândite împreună. „Sunt mulți oameni din comunitatea LGBT care luptă în armata ucraineană și care nu își pot înregistra relațiile. Și de aceea a devenit atât de important să facem asta acum, pentru că vrem să îi apărăm pe cei care ne apără”, a explicat Inna Sovsun. „Ucraina nu este ca Rusia” Apărătorii drepturilor omului susțin că este important ca legea respectivă să fie adoptată pentru a demonstra, odată în plus, că Ucraina alege calea europeană. „Ucraina nu este ca Rusia, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Suntem liberi în diferite aspecte ale vieții noastre și diferiți în acceptarea oamenilor queer. În calitate de societate care și-a ales drumul către Uniunea Europeană, trebuie să arătăm că susținem egalitatea și echitatea. Dacă autoritățile noastre vor să se separe de lumea rusă, trebuie să voteze o astfel de lege”, a spus Europei Libere Maxim Potapovici, media manager la Uniunea militarilor, veteranilor și voluntarilor LGBT din Ucraina. El consideră că șansele ca această lege să fie adoptată sunt destul de mari. În context, amintește de petiția transmisă anul trecut președintelui Volodimir Zelenski, în care i se cerea legalizarea căsătoriilor dintre persoane de același sex. Atunci, președintele Ucrainei a invocat că, pe timp de război, Constituția țării, care definește căsătoria drept comuniunea dintre un bărbat și o femeie, nu poate fi schimbată. „Cei din prima linie nu pot aștepta până se hotărăsc politicienii” În schimb, legea propusă acum de Inna Sosvun operează cu termenul de „parteneriat”. „Se vorbește despre parteneriate, care ar avea, în mare parte, aceeași sferă de drepturi și obligații, dar reprezintă un alt institut și de aceea nu este nevoie de modificarea Constituției”, precizează deputata. La rândul său, Maxim Potapovici consideră că adoptarea acestei legi ar fi un traseu util pentru a schimba situația foarte ușor, rapid și eficient. „Este planul nostru să arătăm în fața Uniunii Europene, ca potențial membru al Uniunii Europene, că ne dorim o apropiere. Și cred că această oportunitate îi poate împinge pe deputații noștri din Rada Supremă să susțină legea”, afirmă el. Inna Sovsun spune că e dificil de estimat care sunt șansele ca și alți deputați ucraineni să voteze în favoarea unei legi pentru parteneriatele de același sex. „În ciuda faptului că problema este discutată pe larg în societatea ucraineană și, în prezent, majoritatea ucrainenilor susțin un astfel de tip de legislație, Parlamentul este, deocamdată, puțin mai conservator decât societatea”, afirmă deputata. Sovsun precizează că știe despre îngrijorarea colegilor săi din Rada Supremă în a-și exprima părerea în acest moment, pentru că s-ar teme că ar primi reacții negative, în cazul în care vor susține o astfel de lege. „Dar cred că ideea crește încet în interiorul Parlamentului. Majoritatea deputaților înțeleg că este vorba de ceva ce va fi adoptat cu siguranță. Deci, există un sentiment de inevitabilitate. Întrebarea este cât timp ne va lua să facem asta. Sper că discuțiile nu vor dura prea mult, pentru că cei din prima linie nu pot aștepta până se hotărăsc politicienii”, a subliniat Inna Sovsun. În R. Moldova, mai multe cupluri LGBT+ au depus declarații de căsătorie și au primit refuzuri, cu care vor merge în instanță, pentru a-și revendica drepturile. Asta după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut țărilor care fac parte din Consiliului Europei, inclusiv Republicii Moldova, să recunoască și să protejeze prin lege familiile formate din persoane de același sex.