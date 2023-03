Ce melodie mai pregătește Shakira acum? Pique și Clara se pregătesc de nuntă

21:00

O cunoscută cântăreață de muzică populară din România a trecut prin moment cumplite în această săptămână. Artista a acuzat dureri groaznice și a ajuns de urgență la spital, acolo unde în scurt timp medicii au […] The post O cunoscută cântăreață de muzică populară a trecut prin clipe de coșmar! Artista a ajuns de urgență pe mâinile medicilor appeared first on Cancan.