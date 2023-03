Câștigătorii Premiilor Oscar 2023, anunțați în această noapte. Cine sunt marii favoriți

Gala Premiilor Oscar 2023 are loc în noaptea de duminică spre luni, la Dolby Theatre din Los Angeles. Filmul ”Everything Everywhere All at Once” este marele favorit al galei, fiind nominalizat la 11 categorii, inclusiv pentru cel mai bun film.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro