Tavi Popescu, mesaj războinic înainte de play-off: „Trebuie să le arătăm cine este Steaua”

FC Hermannstadt a învins-o pe FCU Craiova, scor 1-0. Marius Măldărășanu regretă că nu a putut lupta până la final pentru un loc în play-off. Sibienii au primit o sancțiune de 9 puncte din cauza unor probleme financiare. Marius Măldărășanu, după Hermannstadt - FCU Craiova„Am tot spus-o și se dovedește asta. Acel început prost de an 2023 a fost cauzat și de mental. Am făcut meciuri bune, dar nu am luat puncte. Am terminat bine sezonul regular, mă bucur. ...