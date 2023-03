Imagini de la petrecerea care a zguduit Capitala, cu Becali, Copos și Borcea în frunte. Milionarii României, la aceeași masă, în aceeași noapte + Cum a “comis-o” Hagi

00:10

Horoscop Duminică, 12 Martie. Iată ce ne rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte. Berbec Astăzi nu ești dispus să faci prea multe compromisuri. Ești mai îndreptat spre analize sau cercetări interioare decât spre comunicarea […] The post Horoscop 12 martie 2023. Nativii care vor avea succes pe toate planurile appeared first on Cancan.