Michelle Yeoh a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal și devine prima femeie asiatică laureată a premiului

Michelle Yeoh a obținut Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul ei din filmul științifico-fantastic de acțiune „Everything Everywhere All at Once”, la cea de-a 95-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film, relatează The Guardian, CNN și BBC. După ce a intrat în istorie, fiind prima femeie asiatică laureată a […]

