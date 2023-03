5 sfaturi pentru o piele sănătoasă

12:10

Share, Tag or Dye, proiectul derulat de Asociația Fotografică Allkimik în colaborare cu Asociația Culturală Marginal, revine cu o a doua ediție între martie - septembrie 2023 și cinci expoziții colective care vor avea loc atât în România, cât și în Spania, la Barcelona, în cadrul Experimental Photo Festival. Proiectul Share, Tag or Dye Again (re)deschide discuția despre social media ca mediu de consum pentru artă și sondează cât timp petrec artiștii promovându-și lucrările în aceste medii vs. timpul petrecut pentru creație.