Povestea săruturilor dintre Aurelian Temișan și Loredana Groza: „Eram timizi, ea mai mult se gâdila decât se săruta”

13:00

Alexandra Velniciuc (42 ani) a vorbit despre obsesiile și pasiunile costisitoare pe care le are. Invitată în emisiunea FRESH by UNICA, actrița Teatrului Elisabeta a dezvăluit cum se menține în formă și a povestit despre pasiunea pe care o are pentru pantofi și genți. Alexandra Velniciuc nu stă locului o clipă. Aproape fiecare zi din […]