Cine a fost Rudel Obreja, vicecampionul european de box: „Am 6 categorii. O carieră întinsă pe zece ani cu care mă mândresc”

08:20

Ediția din acest an a Premiilor Academiei de Film a avut loc în această seară, la Dolby Theatre, în Los Angeles. Cea de-a 95-a ediție a prestigiosului eveniment care celebrează cele mai bune filme, actori, actrițe și alte categorii din industria filmului a fost găzduită de Jimmy Kimmel.Filmul „Everything Everywhere All At Once” a fost vedeta serii. ...