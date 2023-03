Ca pe PlayStation » Atac perfect al CFR-ului: Krasniqi a înscris cu călcâiul

20:30

Chindia - FC Voluntari 1-1 » Toni Petrea (48 de ani), antrenorul târgoviștenilor, susține că echipa lui ar fi meritat să câștige această partidă.„Din păcate, nu am câștigat un meci pe care cred că ar fi trebuit să-l căștigăm. Am primit un gol pe o acțiune foarte frumoasă a lui Damașcan, deși atenționasem jucătorii la calitățile atacanților echipei oaspete. E bine că am crezut în continuare, am pus presiune pe adversari și am marcat. ...