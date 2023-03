Orașul în care o casă costă 2500 de lei. Cumpărătorii au o obligație clară după ce au achiziționat locuința

11:00

Deși în urmă cu puțin timp totul părea lapte și miere între Bia Khalifa și Fulgy, cei doi iubindu-se până la cer și înapoi, acum lucrurile au ajuns în extrema cealaltă. După despărțire, cei doi […] The post Bia Khalifa, viztă la secția de poliție în miez de noapte! Blondina a despus plângere împotriva lui Fulgy: „Lege e lege” appeared first on Cancan.