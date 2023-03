Americanu’ din „La bloc” a fost internat, iar operația a durat 8 ore: „Du-te și tu și fă-ți analizele. E criminalul tăcut”

19:50

Rudel Obreja a murit la vârsta de 57 de ani, în cursul zilei de duminică, 12 martie 2023. Fostul președinte al Federației Române de Box s-a luptat, îndelung, cu o boală cumplită, și anume cancerul. […] The post Mesajul tranșant transmis de fiica lui Rudel Obreja, după moartea fostului președinte FRB: „În ultimele clipe de viață, tatăl meu își ierta călăii” appeared first on Cancan.