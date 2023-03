Oana Roman, reacție neașteptată în mediul online! Ce a surprins-o în vacanța din Dubai: „Așa ceva eu nu am mai văzut”

07:40

Ziua trebuie începută cu zâmbetul pe buze, așa că am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt soț și soție și fac planurile pentru sărbătorile pascale. Deznodământul este […] The post BANCUL ZILEI | „Bărbate, ce planuri ai de Paște?” appeared first on Cancan.