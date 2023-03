Delia și-a amânat vacanța în ultimul moment! Ce a oprit-o pe artistă să mai plece, deși avea bagajele la ușă: „Oameni nebuni” 

17:00

Puya și Melinda Gărdescu formează una dintre echipele care participă în cadrul emisiunii „America Express”. De-a lungul etapelor care au avut loc pe „Drumul Aurului”, telespectatorii au avut ocazia să urmărească parcursul celor doi. Unul […] The post Ce operații estetice are, de fapt, Melinda Gărdescu de la America Express. Soția lui Puya a spus adevărul despre intervenții appeared first on Cancan.