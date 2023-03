Antena 1, „părăsită” de Doina Teodoru pentru Pro Tv. Puțini își amintesc apariția iubitei lui Scărlătescu în Las Fierbinți

20:30

Rudel Obreja a fost înmormântat astăzi, 15 martie, în Capitală. Fostul președinte al Federației Române de Box a decedat pe 12 martie, la vârsta de 57 de ani, din cauza unui cancer pancreatic. Fosta soție […] The post Fosta soție a lui Rudel Obreja anunță apocalipsa după moartea fostului șef al FRB: „100 de ani trebuie să treacă” appeared first on Cancan.