CSA Steaua - Unirea Dej / Prezență redusă în Gheneca, la primul meci din play-off-ul ligii secunde

Deși am suspectat că mai degrabă a vorbit tatăl decât antrenorul, am fost de acord cu Gică Hagi când i-a reproșat lui Edi Iordănescu, răstit, neconvocarea lui Ianis pentru duelurile din această lună cu Andorra și Belarus, programate în preliminariile Euro 2024. Am gândit și eu că selecționerul și-a încălcat angajamentele și principiile după ce el însuși declarase, în repetate rânduri, că „Ianis e un jucător important pentru mine și pentru națională". ...